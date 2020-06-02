الاتحاد الليبي للسباحة يحذر من خرق قرار وقف النشاطات

وجه الاتحاد الليبي للسباحة رسالة تحذير من إقامة أي نشاط رياضي في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد الليبي عبر حسابه الرسمي علي “فيسبوك” منشورا قال فيه “نظرا لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا واستنادا لقرارات الاتحادات الدولية والأفريقية والعربية للسباحة بوقف جميع الأنشطة الرياضية، تمنع إقامة أي نشاط رياضي وتحت أي مسمى والمخالف يعرض نفسه للمسائلة”.

وكان أحد الاتحادات الفرعية قد نشر الأيام الماضية عن إقامة سباق المياه المفتوحة ومن جهته أيضا كشف الاتحاد الليبي في نهاية مايو الماضي عن موعد محتمل لسباق التحدي للسباحة في قطع مسافة 50 كيلو مترا، بمشاركة، السباحين الدوليين عزالدين اقطاط وحماد الفلاح لكن الموعد لم يحدد بشكل نهائي حسب تصريحات رئيس الاتحاد لموقع ريمسيا الرياضي.

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