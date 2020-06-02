لايبزيغ يهزم كولن برباعية وينفرد بالمركز الثالث

‬نجح لايبزيغ في تحقيق الفوز على حساب كولن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليغا.

جون كوردويا افتتح النتيجة لصالح كولن في الدقيقة السابعة بينما عدل باتريك ستشيك النتيجة في الدقيقة العشرين. وتقدم لايبزيغ في النتيجة بواسطة كريستوفر نكونكو في الدقيقة الثامنة والثلاثين ليرفع تيمو فرنر من تقدم فريقه في الدقيقة الخمسين.

وقلص أنطوني موديست الفارق لمصلحة كولن في الدقيقة الخامسة والخمسين في حين نجح داني أولمو في تعزيز تقدم لايبزيغ في الدقيقة السابعة والخمسينفوز رفع من رصيد لايبزيغ للنقطة الثامنة والخمسين في المركز الثالث بينما تجمد رصيد كولن عند النقطة الرابعة والثلاثين في المركز الحادي عشر.

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