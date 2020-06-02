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الكاف يحدد مواعيد مبدئية لعودة المسابقات الأفريقية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدة مواعيد لاستئناف دوري أبطال أفريقيا ومسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الكاف إنه من الممكن إجراء الدور نصف النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية في نهاية يوليو الجاري في حال انحسار الوباء أو ربما سيتم تأجيلهما إلى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا الموعد مناسبا أكثر للأندية المتأهلة خاصة أن كل الأندية الموجودة في المربع الذهبي للمسابقتين لم تستأنف النشاط بعد في بلادها ما يعني أن التأجيل سيكون الحل الأمثل بالنسبة لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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