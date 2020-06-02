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اتحاد الكرة الليبي يحضر اجتماع الكاف للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك الاتحاد الليبي لكرة القدم صباح أمس في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الإفريقي مع الاتحادات الوطنية والذي أجري عبر الإنترنت للوقاية من فيروس كورونا.

وتم خلال اجتماع الكاف الذي حضره مدير إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي والأمين العام للكاف التأكيد على ضرورة التعاون مع الحكومات والجهات الصحية في البلد ومتابعة آخر التطورات بخصوص كورونا.

كما أشار الكاف إلى أنه لن يستأنف مسابقاته إلا بعد التأكد من عدم وجود أي مخاطر، وأيضا سيتم إصدار دليل استرشادي طبي من الكاف للاتحادات الأعضاء يوضح الإجراءات والاحتياطات الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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