اتحاد الكرة الليبي يحضر اجتماع الكاف للوقاية من كورونا

شارك الاتحاد الليبي لكرة القدم صباح أمس في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الإفريقي مع الاتحادات الوطنية والذي أجري عبر الإنترنت للوقاية من فيروس كورونا.

وتم خلال اجتماع الكاف الذي حضره مدير إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي والأمين العام للكاف التأكيد على ضرورة التعاون مع الحكومات والجهات الصحية في البلد ومتابعة آخر التطورات بخصوص كورونا.

كما أشار الكاف إلى أنه لن يستأنف مسابقاته إلا بعد التأكد من عدم وجود أي مخاطر، وأيضا سيتم إصدار دليل استرشادي طبي من الكاف للاتحادات الأعضاء يوضح الإجراءات والاحتياطات الصحية.

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