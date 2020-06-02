تدريجياً.. اتحاد الرماية يستأنف نشاطه في طرابلس

استأنف اتحاد الرماية النشاط الرياضي بشكل جزئي حيث انطلقت تدريبات المنتخب الوطني للرماية بمسدس 10 متر للناشئين بمقر مدرسة الرماية في طرابلس.

التدريبات انطلقت بتدابير وقائية مشددة أولها التعقيم التام للرياضيين وأيضا الالتزام بقوانين التباعد الجسدي حيث كانت المسافة سابقا بين الرياضيين مترا واحدا فقط بينما تضاعفت الآن لتصبح مترين تجنبا لانتقال الفيروس.

ويعد اتحاد الرماية من أكثر الاتحادات الأهلية التي اهتمت بهذه الأزمة من خلال حملات التعقيم التي أجراها لعدة منشآت رياضية كما أنه كان سباقا لعودة النشاط وفق تدابير وإجراءات صحية مشددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية