اخبار الرياضة

تدريجياً.. اتحاد الرماية يستأنف نشاطه في طرابلس

تم النشر منذُ 18 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف اتحاد الرماية النشاط الرياضي بشكل جزئي حيث انطلقت تدريبات المنتخب الوطني للرماية بمسدس 10 متر للناشئين بمقر مدرسة الرماية في طرابلس.

التدريبات انطلقت بتدابير وقائية مشددة أولها التعقيم التام للرياضيين وأيضا الالتزام بقوانين التباعد الجسدي حيث كانت المسافة سابقا بين الرياضيين مترا واحدا فقط بينما تضاعفت الآن لتصبح مترين تجنبا لانتقال الفيروس.

ويعد اتحاد الرماية من أكثر الاتحادات الأهلية التي اهتمت بهذه الأزمة من خلال حملات التعقيم التي أجراها لعدة منشآت رياضية كما أنه كان سباقا لعودة النشاط وفق تدابير وإجراءات صحية مشددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك