العربي الكويتي يرغب بتجديد عقد السنوسي الهادي

اقترب الدولي الليبي السنوسي الهادي من تجديد عقده مع فريقه العربي الكويتي بعد تألقه هذا الموسم وقبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد وكيل أعمال السنوسي الهادي في تصريحات لـ218 أن إدارة العربي عرضت عليه رسميا تجديد عقد نجم وسط المنتخب الليبي وأكد أن موكله يرغب في استمرار التجربة مع النادي الكويتي.

ويتم خلال هذه الأيام الاتفاق على البنود الجديدة في عقد السنوسي وفي حال تمت الموافقة على البنود فإن اللاعب سيواصل تجربته لموسم آخر. يذكر أن الدوري الكويتي سيستأنف في شهر سبتمبر القادم بعد أن توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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