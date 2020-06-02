سيميدو يبلّغ برشلونة رغبته في الانتقال إلى مان سيتي

اقترب لاعب برشلونة نيلسون سيميدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي القادم مقابل 40 مليون يورو، بحسب مانشرت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأبلغ اللاعب البرتغالي إدارة برشلونة رغبته في الرحيل والانتقال إلى مانشستر سيتي حيث يطمح الفريق الإنجليزي إلى إجراء صفقة تبادلية بانتقال جواو كانسيلو إلى البارسا وانتقال سميدو إليه لكن كانسيلو لا يحظى باهتمام برشلونة وهذا ما قد يُعقّد إتمام الصفقة.

وبدأت حركة سوق الانتقالات الصيفية منذ شهر أبريل الماضي حيث تعمل بعض الأندية على سد الثغرات وتنظيم صفوفها استعدادا للموسم القادم.

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