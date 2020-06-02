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سيميدو يبلّغ برشلونة رغبته في الانتقال إلى مان سيتي

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب لاعب برشلونة نيلسون سيميدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي القادم مقابل 40 مليون يورو، بحسب مانشرت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأبلغ اللاعب البرتغالي إدارة برشلونة رغبته في الرحيل والانتقال إلى مانشستر سيتي حيث يطمح الفريق الإنجليزي إلى إجراء صفقة تبادلية بانتقال جواو كانسيلو إلى البارسا وانتقال سميدو إليه لكن كانسيلو لا يحظى باهتمام برشلونة وهذا ما قد يُعقّد إتمام الصفقة.

وبدأت حركة سوق الانتقالات الصيفية منذ شهر أبريل الماضي حيث تعمل بعض الأندية على سد الثغرات وتنظيم صفوفها استعدادا للموسم القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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