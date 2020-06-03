كرة القدم تتعايش مع فيروس كورونا

تقرير 218

رفضت كرة القدم الرضوخ لفيروس كورونا في شتى دول العالم بعد التوقف الذي دام لأكثر من شهرين، حيث بدأت أغلب الدول التحرك لعودة النشاط وهو ما بدأ يتضح جليا خلال الأيام الماضية.

وأصبحت كرة القدم في الوقت الحالي جزءا لا يتجزأ من اقتصاد العالم لذلك لم يكن من الممكن الانتظار أكثر لتوصل العلماء لعلاج أو لقاح من أجل عودة المسابقات كما عهدناها قبل أشهر بشكل طبيعي

ودفع الوضع الحالي ألمانيا لخوض غمار البداية بعودة البوندسليغا في السادس عشر من مايو الماضي وسط إجراءات غير مسبوقة وبعد قرابة أربع جولات ناجحة بدأ العديد من الدول العمل على تقليد التجربة الألمانية .

وأعلن رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس استئناف المنافسات في إسبانيا خلال الحادي عشر من يونيو المقبل بمواجهة ديربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية وسيكون الفارق بين كل جولة وأخرى اثنتين وسبعين ساعة على مدار الأسبوع.

أما البريمرليغ فسيعود في 17 يونيو المقبل مع خوض المباريات المؤجلة، حيث يواصل مسؤولو رابطة البريمرليغ بالتعاون مع القطاع الصحي إجراء الفحوصات لكل الأندية قبل مباشرة المباريات.

وكان البروتوكول الطبي في إيطاليا عقبة للتشاور خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الحكومة للعمل وعقد مشاورات مع أقطاب الكرة الإيطالية لاستئناف المنافسات ليحسم الموعد ويعلن مسار عودة النشاط في الثالث عشر من يونيو المقبل بمباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بعد ثلاثة أشهر من السبات.

وبدأت الدوريات الأوروبية الأبرز بالتعافي ولو بتجارب العودة إلا أنها ستكون مشروطة أو مقيدة بضوابط صحية احترازية، فهل ستنجح كرة القدم في التعايش مع فيروس كورونا في الوقت الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية