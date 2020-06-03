مانشستر يونايتد يمدد عقد النيجيري ايغالو

مدد مانشستر يونايتد عقد مهاجمه النيجيري أودين ايغالو حتى صيف 2021 بعد المردود الجيد الذي قدمه مع الفريق في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الإجباري.

وكانت رغبة ايغالو البقاء في صفوف مانشستر يونايتد بعد فترة قضاها رفقة فريق شنغهاي شينخوا الصيني.

ووصلت حصيلة ايغالو رفقة مانشستر يونايتد 4 أهداف خلال 8 مباريات كان قد خاضها رفقة الفريق الإنجليزي.

وحاول فريق شنغهاي تمديد عقد ايغالو حتى عام 2022 مقابل راتب أسبوعي يقدر بحوالي 400 ألف جنيه إسترليني لكن رغبته بالبقاء في الدوري الإنجليزي كانت الفيصل.

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