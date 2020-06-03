تجديد عقد مدرب “أسود الباسك”

أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد مدربه جايزكا جاريتانو مواصلا ميسرته مع أسود الباسك حتى صيف عام 2021 .

ونقل الموقع الرسمي لأتلتيك بلباو أن جاريتانو سيواصل قيادة الفريق لموسم إضافي يستمر حتى يونيو من العام المقبل فيما أشار الموقع إلى تصريحات للمدرب أبدى فيها سعادته للمسؤولية التي منحت له مجددا مع أسود الباسك.

وتولى جاريتانو مهمة الإدارة الفنية للفريق الباسكي في ديسمبر 2018 بعد أن نجح في إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط والبقاء في الدرجة الأولى، كما قاد بلباو لبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا حيث من المقرر أن يواجه غريمه ريال سوسيداد في ديربي الباسك إلا أن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية