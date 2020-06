افادت صحيفة سوبرت المقربة من برشلونة ان النادي الكتلوني توصل لاتفاق “شبه نهائي” مع مهاجم الأرجنتيني لنادي انتر ميلان لاوتارو مارتينيز وذلك لضمه خلال المواسم الخمسة القادمة.

وكشفت الصحيفة أن مارتينيز وافق على الانضمام الى برشلونة بعقد ممتج على 5 أعوام مقابل 12 مليون يورو للموسم.

وأشارإلى أنه يتبقى فقط الاتفاق بين الناديين على الصفقة، إذ أبدى بطل اسبانيا استعداده لدفع 60 مليون يورو إضافة للاستغناء عن لاعبين للإنتر، الذي يرغب بدوره في الحصول على 80 مليون يورو نقداً مقابل الاستغناء عن نجمه الشاب، لكن ينتظر أن يتوصلا قريباً لتفاهم.

يُذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو تبلغ 111 مليون يورو، والذي يستمر عقده مع النيراتزوري حتى 2023.

وذكرت تقارير صحفية أن لاوتارو يفضل الانتقال إلى برشلونة بدلا من الذهاب إلى أي فريق آخر لاسيما أنه يشعر بإمكانية تألقه مع البلوغرانا كذلك فإن تقدم لويس سواريز في السن قد يفتح الباب لإشراكه كرأس حربة صريح.

The post اتفاق «شبه نهائي» بين لاوتارو وبرشلونة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا