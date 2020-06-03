رابطة أندية الجنوب تطلق حملتها لمجابهة كورونا

تلقت رابطة أندية الجنوب مطبوعات وملصقات من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة لتبدأ جهودها التوعوية لمحاربة فيروس كورونا الذي يشكل خطورة على أرواح المواطنين هناك بعد اكتشاف عدد من الإصابات.

وكان رئيس الرابطة علي أبوقراص قد التقى الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اليومين الماضيين لبحث آلية دعم الجنوب الليبي في معركته أمام فيروس كورونا واتفق الحضور على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للوقاية من خطره.

وعملت

العديد من الاتحادات الأهلية في الفترة الماضية على زيادة نسبة الوعي لدى المواطنين الليبيين للتخلص من فيروس كورونا خلال المدة القادمة.

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