ساوثهامبتون يجدد الثقة في مدربه لـ4 مواسم

جدد نادي ساوثهامبتون عقد مدربه النمساوي رالف هانزهوتل حتى صيف عام ألفين وأربعة وعشرين من أجل منح الاستقرار للاعبين والطاقم الفني خلال بقية الموسم.

وذكر ساوثهامبتون أنه توصل لاتفاق من أجل تمديد عقد هانزهوتل لأربعة مواسم مقبلة ليواصل مهمته في قيادة الفريق حتى يونيو ألفين وأربعة وعشرين، وفي وقت سابق أعلن ساوثهامبتون تنازل أعضاء مجلس إدارته والطاقم التدريبي واللاعبين عن جزء من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بسبب أزمة كورونا .

ويواجه ساوثهامبتون شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى التشامبيون شيب خلال الموسم الحالي بعد البداية المتراجعة والتي وضعته في مناطق الخطر إضافة إلى الخسائر الكبيرة والمتتالية التي كانت أكبرها أمام ليستر سيتي بتسعة أهداف دون مقابل .

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