اخبار الرياضة

مقترح إقامة “سينسيناتي المفتوحة” على فلاشينغ ميدوز

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس قد تلعب على ملاعب فلاشينغ ميدوز هذا العام ضمن خطة الاتحاد الأمريكي لإقامتها قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة .

وبحسب اتحاد التنس الأمريكي تهدف الخطة إلى المساعدة في إقامة اثنين من البطولات الكبرى في أمريكا الشمالية بشكل آمن خلال الفترة الراهنة والتي أضرت بشكل كبير بجدول منافسات المحترفين، ومن المتوقع أن تنطلق بطولة سينسيناتي في بداية أغسطس وتستمر حتى 23 من نفس الشهر فيما تبدأ بطولة أمريكا المفتوحة في 31 من الشهر ذاته .

وأشارت الصحيفة إلى أن بطولة سينسيناتي ستقام في مركز بيلي جين كينغ للتنس في نيويورك بدون حضور الجمهور وذلك من أجل التقليل من السفر والمخاطر للاعبين والمشاركين، حيث تم إبلاغ اتحادي اللاعبين واللاعبين بالمقترح الجديد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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