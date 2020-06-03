مقترح إقامة “سينسيناتي المفتوحة” على فلاشينغ ميدوز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس قد تلعب على ملاعب فلاشينغ ميدوز هذا العام ضمن خطة الاتحاد الأمريكي لإقامتها قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة .

وبحسب اتحاد التنس الأمريكي تهدف الخطة إلى المساعدة في إقامة اثنين من البطولات الكبرى في أمريكا الشمالية بشكل آمن خلال الفترة الراهنة والتي أضرت بشكل كبير بجدول منافسات المحترفين، ومن المتوقع أن تنطلق بطولة سينسيناتي في بداية أغسطس وتستمر حتى 23 من نفس الشهر فيما تبدأ بطولة أمريكا المفتوحة في 31 من الشهر ذاته .

وأشارت الصحيفة إلى أن بطولة سينسيناتي ستقام في مركز بيلي جين كينغ للتنس في نيويورك بدون حضور الجمهور وذلك من أجل التقليل من السفر والمخاطر للاعبين والمشاركين، حيث تم إبلاغ اتحادي اللاعبين واللاعبين بالمقترح الجديد .

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