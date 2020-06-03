بعد الفحص الأول.. جسد الزيداني خال من كورونا

أجرى اللاعب السابق ومدرب الفئات السنية بالنادي الأخضر عبدالحميد الزيداني فحص كورونا الذي جاءت نتيجته سلبية عقب قدومه من مدينة سبها مسقط رأسه إلى البيضاء.

وبحسب صفحة قطاع الناشئين بنادي الأخضر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الزيداني سيمكث في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على أن يجرى تحليلا جديدا له في الأيام القليلة القادمة لضمان خلوه نهائيا من الفيروس.

ويعتبر الزيداني من أبرز لاعبي الأخضر في السنوات الماضية ومن أهم المهاجمين الليبيين في فترة معينة لما يمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة.

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