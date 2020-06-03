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بعد الفحص الأول.. جسد الزيداني خال من كورونا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى اللاعب السابق ومدرب الفئات السنية بالنادي الأخضر عبدالحميد الزيداني فحص كورونا الذي جاءت نتيجته سلبية عقب قدومه من مدينة سبها مسقط رأسه إلى البيضاء.

وبحسب صفحة قطاع الناشئين بنادي الأخضر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الزيداني سيمكث في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على أن يجرى تحليلا جديدا له في الأيام القليلة القادمة لضمان خلوه نهائيا من الفيروس.

ويعتبر الزيداني من أبرز لاعبي الأخضر في السنوات الماضية ومن أهم المهاجمين الليبيين في فترة معينة لما يمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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