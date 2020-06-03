مشاركة ليبية في ندوة علمية طبية لمكافحة المنشطات

شارك رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات محمد الفقيه، إلى جانب عضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المهندس خالد مهلهل، وعضو لجنة دراسة اللوائح والقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، في ندوة علمية طبية أقيمت عبر الإنترنت، بتنظيم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي اجتمعت مع رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية.

وتناولت الندوة القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات التي تحتاج إلى تطويرها واعتمادها من قبل الموقعين على المدونة، والتي تشمل اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات (NADOs) واللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) من أجل الامتثال لقانون 2021 العالمي المنقح لمكافحة المنشطات.

وقالت اللجنة الأولمبية الليبية في منشور لها على “فيسبوك”، إنه سيكون هناك اجتماعات أسبوعية لتطوير طرق التوعية وكذلك لتطوير ملف الإعفاء الطبي.

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