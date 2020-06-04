“الشباب والرياضة” تسابق الزمن لتطوير الملاعب والمنشآت

تقرير 218

لم تتردد الهيئة العامة للشباب والرياضة في استغلال فترة التوقف لتطوير البنية التحتية للملاعب والصالات الرياضية ضمن مشروعها للتطوير الذي انطلقت فيه منذ العام الماضي.

وكان آخر أعمالها تعشيب ملعب نادي الأولمبي في مدينة الزاوية بالعشب الصناعي وقبل ذلك قامت بتطوير مرافق الملعب، إذ يعتبر ملعب الأولمبي حاضنا أساسيا لمباريات الدوري الممتاز.

نادي أبوسليم كان أيضا ضمن اهتمامات الهيئة حيث شهد الفترة الأخيرة إعادة تعشيب للملعب وكذلك تجهيز صالة لتغيير الملابس ودورات المياه وغرف مخصصة للحكام وسيكون الملعب جاهزا لاستقبال المنافسات فور استئنافها.

نادي المجد في العاصمة طرابلس وتحديدا في منطقة أبومليانة كان له نصيب من مشروع الهيئة للتطوير حيث ظهر النادي بحلة جديدة بعد تعشيب الملعب وبناء السور الخارجي وصيانة وتطوير المرافق الجانبية للنادي.

ولم تنسَ الهيئة العامة للشباب والرياضة مواصلة أعمالها في نادي غوط الشعال الذي بات جاهزا لاستقبال المنافسات. فيما لم يقتصر التطوير على طرابلس والمدن المجاورة فقط بل امتد لكل بقاع ليبيا حيث تم تجهيز ملعب نادي يفرن بصورة حديثة حتى يكون المتنفس لأبناء المدينة لممارسة رياضتهم المفضلة.

مشروع تطوير البنية التحتية في الرياضة الليبية يحسب للهيئة بقيادة الدكتور بشير القنطري في هذا الوقت تحديدا والذي يعتبر حساسا نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة بسبب الحرب الدائرة في طرابلس إضافة إلى تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن الليبية.

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