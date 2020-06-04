بورتو يتعرض لخسارة مفاجئة في الدوري البرتغالي

تعرض المتصدر بورتو لخسارة مفاجئة أمام فاماليكاو بهدفين مقابل هدف وحيد في استئناف المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي وذلك بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والأربعين بواسطة فابيو مارتينيز، إلا أن خيسوس كورونا عدّل النتيجة لبورتو مع وصول المباراة للدقيقة الرابعة والسبعين لينهي بيدرو جونسالفيس آمال بورتو بالعودة إلى المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وبهذه النتيجة توقف بورتو عند ستين نقطة ليبقى في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار مباراة بنفيكا فيما ارتقى فاماليكاو للمركز الخامس مؤقتا برصيد أربعين نقطة.

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