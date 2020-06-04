اخبار الرياضة

فرانكفورت يوقف صحوة فيردر بريمن في البوندسليغا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقف آينتراخت فرانكفورت سلسلة النتائج الإيجابية لفيردر بريمن في الفترة الأخيرة في الدوري الألماني بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة والعشرين.

وانتظر فرانكفورت حتى الدقيقة الحادية والستين ليفتتح أهداف المباراة عبر البرتغالي أندريه سيلفا بكرة رأسية، وعزز البديل النمساوي ستيفان إيلسانكر تقدم الضيوف بالهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فرانكفورت انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة ليرتقي بها للمركز الحادي عشر فيما توقف فيدر بريمن عند المركز ماقبل الأخير بخمس وعشرين نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك