فرانكفورت يوقف صحوة فيردر بريمن في البوندسليغا

أوقف آينتراخت فرانكفورت سلسلة النتائج الإيجابية لفيردر بريمن في الفترة الأخيرة في الدوري الألماني بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة والعشرين.

وانتظر فرانكفورت حتى الدقيقة الحادية والستين ليفتتح أهداف المباراة عبر البرتغالي أندريه سيلفا بكرة رأسية، وعزز البديل النمساوي ستيفان إيلسانكر تقدم الضيوف بالهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق فرانكفورت انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة ليرتقي بها للمركز الحادي عشر فيما توقف فيدر بريمن عند المركز ماقبل الأخير بخمس وعشرين نقطة.

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