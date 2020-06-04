البريمرليغ.. “صراع محتدم” بين التأهل للأبطال والهبوط

تقرير 218

ستكون أمام ليفربول مسألة وقت فقط للتتويج بلقب البريمرليغ الغائب عن خزائنه بعد غياب دام لثلاثة عقود، أما الصراع للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وصراع الهبوط فستخوض غمارها عديد الأندية في معركة شرسة في باقي أطوار الموسم الحالي .

وكان ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي قبل ثلاثة أشهر وتحديدا مع توقف المنافسات في مواقع التأهل لدوري الأبطال .ويقدم البلوز موسما جيدا قياسا بالموسم الماضي يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وبفارق خمس نقاط عن وولفرهامبتون الخامس وشيفيلد يونايتد والذي يمتلك مباراة مؤجلة كما أن صراع أقطاب لندن توتنهام وأرسنال لايمكن استبعاده في إمكانية التأهل لأكبر المسابقات الأوروبية .

وسيكون الصراع محتدما بين ستة فرق لتفادي الهبوط إلى التشامبيونشيب، فالأقرب إلى مغادرة دوري الأضواء هذا الموسم هو نوريتش سيتي الذي يقبع في المركز الأخير فيما يمتلك صاحب المركز التاسع عشر أستون فيلا فرصة للقفز للمركز السادس عشر في حال تحقيقه الفوز في مباراته المؤجلة مع عودة المنافسات ،، دوامة الهبوط ستربك حسابات بورنموث وواتفورد ووست هام الذين يتقاسمون نفس النقاط مع فارق بسيط للأهداف فيما قد يجد برايتون نفسه مطالبا بالابتعاد أكثر عن مناطق الخطر في حال تعثر وفوز ملاحقيه خلال الجولات القادمة .

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