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أكاديمية الفرسان تُبرِزُ موهبة ليبية لتسويقها أوروبياً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل أكاديمية فرسان المتوسط اهتمامها بالمواهب الليبية الناشئة في محاولة للتطوير من قدراتهم وتسويقهم في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت الأكاديمية توقيع عقد رعاية شامل مع اللاعب محمد سعد عاشور ويشمل العقد توفير تأمين صحي للرياضي والتكفل بمصاريف الدراسة إضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية والإشراف على مرحلة الإعداد البدني للرياضي من قبل الأكاديمية البريطانية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا.

ويتضمن عقد الرعاية أيضا توفير معسكرات مع نادي بوتيف بلوفديف البلغاري وناديي خيتافي ورايو فايكانو الإسبانيين، ليتم بعد ذلك تسويق اللاعب دوليا بعد أن يكون قد أصبح جاهزا لخوض تجربة احترافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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