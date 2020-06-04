الصقور يتعاقد مع المدرب التونسي محمد رزقي

تعاقد نادي الصقور مع المدرب التونسي محمد رزقي للإشراف على الفئات السنية بالنادي فور عودة النشاط والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان المدرب التونسي قد استقال الفترة الماضية من تدريب فريق ترهونة قبل أن يتجه إلى طبرق، حيث انفرد موقع ريميسا الرياضي بخبر تعاقد الصقور مع رزقي خلفا لنظيره فرج إبراهيم.

يذكر أن المدرب التونسي محمد رزقي بدأ مشواره الكروي، بنادي حمام الأنف التونسي، كما لعب لأربعة أندية محلية في الدوري الليبي الممتاز، وبدأ مسيرته التدريبية بنادي التحدي، كما أشرف على تدريب فريق الوحدة ببنغازي، والأندلس ورفيق والأنوار، قبل أن يتجه للعمل في ترهونة في عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية