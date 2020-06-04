الرياضة بنغازي تشدد على إيقاف جميع الأنشطة والتجمعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

شدد مكتب الشباب والرياضة بنغازي على إقفال جميع الأندية والصالات الرياضية وإيقاف جميع النشاطات والتجمعات الرياضية .

مكتب الشباب أكد في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناءاً على تعليمات رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبتعميم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا .

موضحًا أن هذا القرار سيتواصل إلى حين صدور تعليمات من لجنة مكافحة وباء كورونا بفتحها .

وتأتي هذه الإجراءات وقاية من تفشي فيروس كورونا المتجدد، خاصة بعد تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في مدن سبها وطرابلس وغريان والزنتان وصرمان لتصل إجمالي الإصابات إلى 196 منها 139 حالة نشطة فما سجلت 52 حالة شفاء.

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