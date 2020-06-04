مشاركة ليبية في بطولات المواي تاي الدولية

يستعد الرياضيون الليبيون للمشاركة في البطولات الافتراضية الأربعة التي ينظهما الاتحاد الدولي للمواي تاي الـ”ايفما” عبر الإنترنت.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قوانين البطولات الأربعة التي ستطلقها الـ”ايفما” وهي واي كرو والشادو بوكس والماكس فيت والايرو فت.

وكان رئيس الاتحاد الليبي محمد الزروق قد شارك الأيام الماضية في اجتماعات المنظمة العالمية للمواي تاي والتي أقيمت عبر الإنترنت وبدوره أكد مشاركة ليبيا في البطولات الدولية.

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