اخبار الرياضة

أول دولة عربية تلغي الموسم الرياضي رسمياً

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن اتحاد الكرة في العراق مساء أمس الأربعاء إلغاء منافسات الدوري هذا الموسم، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا

واجتمع اتحاد الكرة العراقي مع ممثلي الأندية مساء أمس لتحديد مصير الدوري الحالي، وتم رسميا الاتفاق على إلغاء هذا الموسم وشطب جميع النتائج.

وكانت الأندية قد طالبت بإلغاء الدوري منذ فترة خاصة أنه تم إيقافه فور انطلاقه لمدة أربعة أشهر بسبب الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل أن يتم إيقافه مجددا بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي يعد العراق أول دولة عربية تلغي الموسم الرياضي الحالي رسميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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