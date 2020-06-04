اخبار الرياضة

مكتب الشباب والرياضة بنغازي يُطالب الأندية والصالات الرياضية بإقفال أبوابها وإيقاف الأنشطة لحين إشهار آخر

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال)- طالب مكتب الشباب والرياضة بنغازي، كافة الأندية الرياضية والصالات الرياضية بإقفال جميع الأندية والصالات الرياضية، وإيقاف جميع النشاطات والتجمعات الرياضية إلى حين صدور تعليمات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

هذا وجاء ذلك – في بيان – دعت فيه الأندية والصالات الرياضية؛ للالتزام بتعليمات رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية، وبتعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك