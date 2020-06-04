مكتب الشباب والرياضة بنغازي يُطالب الأندية والصالات الرياضية بإقفال أبوابها وإيقاف الأنشطة لحين إشهار آخر

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال)- طالب مكتب الشباب والرياضة بنغازي، كافة الأندية الرياضية والصالات الرياضية بإقفال جميع الأندية والصالات الرياضية، وإيقاف جميع النشاطات والتجمعات الرياضية إلى حين صدور تعليمات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

هذا وجاء ذلك – في بيان – دعت فيه الأندية والصالات الرياضية؛ للالتزام بتعليمات رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية، وبتعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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