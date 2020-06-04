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قبل عودة الدوري بأيام.. يوفنتوس يعلن إصابة هيغواين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغوايين للإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادا لعودة منافسات الدوري الإيطالي في العشرين من شهر يونيو الحالي.

وأصدر يوفنتوس بيانا أعلن خلاله تعرض مهاجمه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

ومن المنتظر أن يلتقي يوفنتوس نظيره ميلان لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في 12 يونيو الحالي في تورينو بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في شهر فبراير الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولم يكشف يوفنتوس في بيانه عن مدة غياب مهاجمه وموعد عودته للملاعب واكتفى بإعلان الإصابة فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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