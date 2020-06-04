قبل عودة الدوري بأيام.. يوفنتوس يعلن إصابة هيغواين

تعرض مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغوايين للإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادا لعودة منافسات الدوري الإيطالي في العشرين من شهر يونيو الحالي.

وأصدر يوفنتوس بيانا أعلن خلاله تعرض مهاجمه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

ومن المنتظر أن يلتقي يوفنتوس نظيره ميلان لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في 12 يونيو الحالي في تورينو بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في شهر فبراير الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولم يكشف يوفنتوس في بيانه عن مدة غياب مهاجمه وموعد عودته للملاعب واكتفى بإعلان الإصابة فقط.

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