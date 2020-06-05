بيان سار لعشاق ميلان بشأن إصابة إبراهيموفيتش

أصدر نادي ميلان بياناً للحالة الصحية لنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في الساعات الماضية لتحديد مدى خطورة إصابته وفترة التعافي.

وذكر النادي اللمباردي أن إبراهيموفيتش خضع لفحوصات دقيقة بعد الإصابة في عضلة ساقه اليمنى، وأضاف البيان أن عملية شفاء النجم السويدي تسير بشكل جيد دون مضاعفات ومن المتوقع أن يعاود الفحوصات في غضون عشرة أيام أخرى.

وتعرض زلاتان إبراهيموفيش لإصابة قوية في عضلة الساق خلال الأسابيع الماضية وذلك خلال التدريبات التي يجريها الفريق استعداداً لاستئناف الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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