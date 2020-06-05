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بيان سار لعشاق ميلان بشأن إصابة إبراهيموفيتش

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر نادي ميلان بياناً للحالة الصحية لنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في الساعات الماضية لتحديد مدى خطورة إصابته وفترة التعافي.

وذكر النادي اللمباردي أن إبراهيموفيتش خضع لفحوصات دقيقة بعد الإصابة في عضلة ساقه اليمنى، وأضاف البيان أن عملية شفاء النجم السويدي تسير بشكل جيد دون مضاعفات ومن المتوقع أن يعاود الفحوصات في غضون عشرة أيام أخرى.

وتعرض زلاتان إبراهيموفيش لإصابة قوية في عضلة الساق خلال الأسابيع الماضية وذلك خلال التدريبات التي يجريها الفريق استعداداً لاستئناف الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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