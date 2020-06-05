اخبار الرياضة

موافقة رسمية على استئناف “دوري الـNBA”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق مجلس مُلّاك فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على خطة استئناف الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شبكة “إي إس بي إن” فقد صوت 29 فريقاً على عودة الموسم بمشاركة 22 فريقاً في ديزني وورلد بولاية فلوريدا في الـ31 من يوليو المقبل كما سينطلق الموسم الجديد في الأول من سبتمبر القادم.

وستتم إقامة كل المباريات داخل المُجمع الرياضي داخل المنتجع في أورلاندو والذي يضم العديد من الملاعب والفنادق حيث ستدخل كل الفرق مرحلة العزل قبل انطلاق مرحلة العودة بحسب الخطة.

وكان دوري الـNBA قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا واكتشاف عدة إصابات في الأندية منتصف شهر مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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