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كورونا يقتحم نادي توتنهام

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن وجود حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في آخر الاختبارات قبل استئناف الموسم.

وذكرت رابطة البريمرليغ في بيانها أن الفحوصات الأخيرة التي شملت العديد من اللاعبين والموظفين داخل الأندية أثبتت إصابة واحدة بالفيروس في صفوف توتنهام إلا أنها لم تعلن ما إذا كانت الإصابة للاعب أم في الطاقم التدريبي أم من موظفي النادي.

وخلال الجولات الأربعة الماضية شهدت أندية البريمرليغ تسجيل إصابة 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا، ومن المنتظر عودة المنافسات في الـ17 من يونيو الجاري وذلك بعد الاتفاق مع الأندية على العديد من القواعد الصحية الصارمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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