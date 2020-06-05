كورونا يقتحم نادي توتنهام

كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن وجود حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في آخر الاختبارات قبل استئناف الموسم.

وذكرت رابطة البريمرليغ في بيانها أن الفحوصات الأخيرة التي شملت العديد من اللاعبين والموظفين داخل الأندية أثبتت إصابة واحدة بالفيروس في صفوف توتنهام إلا أنها لم تعلن ما إذا كانت الإصابة للاعب أم في الطاقم التدريبي أم من موظفي النادي.

وخلال الجولات الأربعة الماضية شهدت أندية البريمرليغ تسجيل إصابة 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا، ومن المنتظر عودة المنافسات في الـ17 من يونيو الجاري وذلك بعد الاتفاق مع الأندية على العديد من القواعد الصحية الصارمة.

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