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بعد أن أنقذه “كورونا” من الهبوط.. مارادونا يجدد عقده مع خميناسيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي خميناسيا الأرجنتيني تمديد عقد مدربه وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا حتى نهاية الموسم المقبل.

وتولى مارادونا تدريب خميناسيا في سبتمبر ألفين وتسعة عشر وذلك في محاولة النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ورغم نتائج الفريق التي تحسنت في الفترة الأخيرة إلا أن خميناسيا كان يتجه إلى الهبوط قبل إلغاء الموسم في أبريل الماضي بسبب فيروس كورونا الأمر الذي أنقذ مارادونا ولاعبيه من مغادرة دوري الأضواء.

وكان مارادونا قد درب العديد من الأندية منها كراسينغ كلوب الأرجنتيني والوصل الإماراتي إضافة إلى منتخب الأرجنتين في مونديال ألفين وعشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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