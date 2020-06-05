اخبار الرياضة

لضمان الاستقرار.. إدارة الهلال تمدد عقود لاعبيها

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدد مجلس إدارة نادي الهلال عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام إضافي مع خطة للمواسم القادمة بحسب ما ذكر موقع ريميسا الرياضي.

رئيس النادي نادر بوشناف قال في تصريحاته لموقع ريميسا إن لاعبي الفريق الأول قاموا جميعا بتوقيع عقد جديد يتضمن استمرارهم في الموسم القادم عقب إلغاء انطلاق الموسم الحالي.

وكان نادي الهلال الفريق المحلي الوحيد الذي يتدرب طوال المدة الماضية قبل تعليق الأنشطة الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي يداهم العالم في المدة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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