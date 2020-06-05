لضمان الاستقرار.. إدارة الهلال تمدد عقود لاعبيها

مدد مجلس إدارة نادي الهلال عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام إضافي مع خطة للمواسم القادمة بحسب ما ذكر موقع ريميسا الرياضي.

رئيس النادي نادر بوشناف قال في تصريحاته لموقع ريميسا إن لاعبي الفريق الأول قاموا جميعا بتوقيع عقد جديد يتضمن استمرارهم في الموسم القادم عقب إلغاء انطلاق الموسم الحالي.

وكان نادي الهلال الفريق المحلي الوحيد الذي يتدرب طوال المدة الماضية قبل تعليق الأنشطة الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي يداهم العالم في المدة الماضية.

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