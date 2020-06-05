تيمو فيرنر على أعتاب تشيلسي

تقرير 218

كشفت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية تطوراً كبيراً بشأن مستقبل مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن القصة الدرامية للمهاجم الواعد على أعتاب نهايتها في البوندسليغا مؤكدة أن نادي تشيلسي قد تفوق على كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وإنتر ميلانو ويوفنتوس وظفر بالفعل بالموافقة المبدئية لانضمامه إلى ستامفورد بريدج بداية من الموسم المقبل مقابل أكثر من 50 مليون باوند وراتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف باوند

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن قيمة الشرط الجزائي والمقدّرة بـ60 مليون يورو قد وافق تشيلسي على دفعها وتمكن من إقناع اللاعب بالانضمام لفريق المدرب فرانك لامبارك مع دفع راتب يصل إلى 10 ملايين يورو وعقد لــ5 مواسم ليكون أول صفقات الموسم الجديد في تكملة للمشروع الرياضي الذي تعده إدارة الفريق اللندني.

وسجل الهداف الألماني خلال الموسم الجاري 31 هدفاً في كل المسابقات إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة خلال 30 مباراة، ويراقبه العديد من الأندية وتحديداً في البريمرليغ كما يراقب الإنتر اللاعب في حال مغادرة لوتارو مارتينيز إلى برشلونة فيما رفض ليفربول دفع قيمة الشرط الجزائي.

وستضيف صفقة انتقال فيرنر للبلوز الكثير خلال الموسم المقبل، في صفقة ربما قد تكون الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعد الأغلى عالمياً والأكثر اهتماماً باللاعبين الشبان في السنوات الأخيرة.

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