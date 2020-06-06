نجوم كرة القدم يتألقون بمباراة ودية في جنزور

تقرير 218

في ظل التوقف الحاصل في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا بات الناس يبحثون عن متنفس لمتابعة رياضتهم المفضلة كرة القدم، لهذا احتضن ملعب الكروان في جنزور يوم الخميس الماضي مباراة استعراضية ضمت عددا من نجوم كرة القدم الليبية الحاليين والسابقين.

وشهدت المباراة الودية مشاركة لاعب الأهلي طرابلس محمد الغنودي ولاعب الاتحاد زكريا اللافي وشقيقه لاعب اتحاد العاصمة الجزائري مؤيد اللافي إلى جانب الدوليين السابقين علي رحومة وعبدالله الشريف وعماد التريكي كما شهدت المباراة وجود لاعب فريق النصر ربيع اللافي وغيرهم من النجوم.

المباراة الودية حظيت بحضور جماهيري كبير جاؤوا من كل مكان للاستمتاع بمهاراة نجوم الكرة الليبية وللترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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