اتحاد كرة السلة: مُقترح بشأن استئناف اللعب بمشاركة 22 فريقا

اتفق الاتحاد الوطني للاعبي كرة السلة يوم الجمعة على إجراء مزيد من المفاوضات مع رابطة دوري المحترفين الأمريكي بشأن مقترح استئناف اللعب بمشاركة 22 فريقا في خطوة أخرى نحو استكمال الموسم الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال اتحاد اللاعبين ”الكثير من التفاصيل لاتزال قابلة للتفاوض والموافقة على هذا السيناريو تتطلب اتفاق جميع الأطراف في كل القضايا المتعلقة باستئناف اللعب“.

ووافق ملاك الفرق يوم الخميس على خطة استئناف الموسم في 31 يوليو تموز في ديزني وورلد في فلوريدا.

وطبقا للخطة سيخوض 22 من فرق البطولة 30 ثماني مباريات لكل فريق من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية التي ستحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وسيتم تتويج البطل في موعد أقصاه 12 أكتوبر تشرين الأول.

