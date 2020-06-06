موهبة ليبية على رادار ريال سرقسطة الإسباني

بات اللاعب الليبي الشاب عبدالله داقو موضع متابعة ومحط أنظار نادي ريال سرقسطة الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية حسب تقارير صحفية.

وأشارت هذه التقارير إلى أن النادي الإسباني قد جدد طلبه خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع داقو المحترف في صفوف النجم الساحلي خاصة أن ريال سرقسطة كان قد تقدم في شهر ديسمبر الماضي بعرض رسمي لإدارة الفريق التونسي لضم اللاعب الليبي الشاب.

وحسب العرض الذي وجه لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين فإن النادي الإسباني يرغب بالتعاقد مع اللاعب بعقد احتراف على أن يلتحق بفريق الشباب دون 23 عاما خلال الموسم الأول تمهيدا لتعزيزه صفوف الفريق الأول لاحقا.

يذكر أن عبدالله داقو قد نشأ في نادي الأهلي طرابلس وتدرج في مختلف فئاته ليصل لفئة الأواسط قبل أن ينتقل إلى النجم الساحلي في 2018 بعقد يمتد لـ5 مواسم.

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