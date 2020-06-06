مونشنغلادباخ يسقط أمام فرايبورغ في البوندسليغا

‬تعرض بروسيا مونشنغلادباخ للخسارة خارج ملعبه أمام فرايبورغ بهدف دون مقابل في المباراة التي لعبت بينهما في افتتاح الجولة الثلاثين من الدوري الألماني .

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة التاسعة والخمسين من زمن المباراة ليسجل نيلس بيتيرسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين ليرفع فرايبورغ رصيده إلى إحدى وأربعين نقطة في المركز الثامن للبوندسليغا فيما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند ست وخمسين نقطة في المركز الرابع .

وبهذه النتيجة أخفق مونشنغلادباخ في خطف المركز الثالث مؤقتا من لايبزيغ الثالث وتضييق الخناق على صاحب الوصافة بروسيا دورتموند والذي يملك ستين نقطة، وخلال المباراة تعرض المهاجم الفرنسي الحسن بيليا للطرد في الدقيقة الثامنة والستين.

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