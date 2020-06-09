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نسور قرطاج يستأنفون تدريباتهم استعداداً لتصفيات كأس أفريقيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف المنتخب التونسي لكرة القدم تدريباته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن تعلن مساء أمس تونس رسميا سيطرتها على الوباء.

وتجمع نسور قرطاج في أحد فنادق العاصمة إذ تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للوقاية من الفيروس لينتقل بعدها اللاعبون إلى ملعب المنزه لتنطلق التدريبات تحت إشراف المدرب منذر الكبير ومساعده عادل السليمي.

وضم المران الأول ثلاثة عشر لاعبا فقط على أن يلتحق بقية اللاعبين فور تمكنهم، ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب التونسي لتصفيات كأس أفريقيا والمونديال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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