الكوري يجري عملية جراحية لاستخراج رصاصة عشوائية

خضع نجم فريق النصر أحمد الهرام الشهير بالكوري لعملية جراحية ناجحة لاستخراج رصاصة عشوائية أُصيب بها في بنغازي خلال اليومين الماضيين.

وغادر الكوري المستشفى الذي مكث به لمدة يومين عائدا لمنزله حيث سيخضع للراحة الطبية اللازمة لضمان زوال الخطر ومن ثم سيعود بشكل تدريجي لخوض التدريبات قبل أن يعود إلى الملاعب بشكل رسمي.

ويعد الكوري من أبرز لاعبي النصر في السنوات الأخيرة حيث سبق أن كان من ضمن الأسماء التي حققت لقب الممتاز قبل عامين كما كان في التشكيلة الأساسية للفريق الذي شارك في البطولات الأفريقية.

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