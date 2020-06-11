استعدادا للتصفيات الآسيوية.. منتخب العراق يعود للتجمع

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، استئناف تدريبات المنتخب العراقي استعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا في العام الذي يليه في الصين.

وسينطلق تجمع المنتخب العراقي في 14 من الشهر الحالي وحتى 11 من شهر يوليو القادم بمشاركة 35 لاعبا استعداد للمواجهة المرتقبة أمام هونغ كونغ في الجولة الأولى شهر أكتوبر القادم.

وسيحاول الاتحاد العراقي في المدة القادمة تأمين عدة مباريات ودية بغية اختبار العناصر الحالية وتحديد الأسماء القادرة على تمثيله في الاستحقاق القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية