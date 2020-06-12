ليبيا تتسلم شهائد المشاركين في دورة الاتحاد العربي للكاراتيه

‬تسلم الاتحاد الليبي للكاراتيه شهادات المشاركة في الدورة التدريبية للمدربين والحكام عبر الإنترنت والتي نظمت تحت إشراف الاتحاد العربي للكاراتيه.

وشهدت الدورة مشاركة مكثفة لمدربينا وحكامنا وذلك من خلال مشاركة اثنين وثلاثين متدربا في تخصص الكاتا وتسعة وأربعين متدربا في تخصص كوميتيه.

وأقيمت هذه الدورة خلال الفترة من الرابع عشر إلى الحادي والعشرين من مايو الماضي وهي تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي للكاراتيه لتأهيل الحكام والمدربين وإطلاعهم على آخر اللوائح والتعديلات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة

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