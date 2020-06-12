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ليبيا تتسلم شهائد المشاركين في دورة الاتحاد العربي للكاراتيه

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬تسلم الاتحاد الليبي للكاراتيه شهادات المشاركة في الدورة التدريبية للمدربين والحكام عبر الإنترنت والتي نظمت تحت إشراف الاتحاد العربي للكاراتيه.

وشهدت الدورة مشاركة مكثفة لمدربينا وحكامنا وذلك من خلال مشاركة اثنين وثلاثين متدربا في تخصص الكاتا وتسعة وأربعين متدربا في تخصص كوميتيه.

وأقيمت هذه الدورة خلال الفترة من الرابع عشر إلى الحادي والعشرين من مايو الماضي وهي تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي للكاراتيه لتأهيل الحكام والمدربين وإطلاعهم على آخر اللوائح والتعديلات الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سيتم إيقاف هذه الألعاب والنشاطات حتى أشعار اخر – حتى يتم النظر في موضوع نقل الفيروس في الأندية الرياضية ونقل الأمراض بسبب الاحتكاك الرياضي مع اي دولة عربية – لارتفاع مستوى الإصابات في الدول العربية . وايقاف حركة الطيران مؤقتا حتى استكمال لموضوع العاجزين الليبيين والجرحى الليبيين في الخارج والنظر لي متطلباتهم واحتياجاتهم واجراءات عودتهم .

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