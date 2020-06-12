السعودية تستأنف “دوري المحترفين” في أغسطس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يوم الرابع من أغسطس المقبل سيكون موعدا رسميا لاستئناف مسابقات كرة القدم المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا بقيادة ياسر المسحل أشار فيه إلى عودة الحياة لكرة القدم في المملكة واستكمال الموسم الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل بعد تجمده لفترة طويلة.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي أنه سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد رسمية لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتنسيق مع كل الأندية لعودة تدريباتها الجماعية وذلك بداية من الحادي والعشرين من الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية سيتم توضيحها في وقت لاحق.

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