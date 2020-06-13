برشلونة يعود إلى الليغا بمواجهة مايوركا

يخوض برشلونة أولى مبارياته في الليغا منذ ثلاثة أشهر بعد التوقف عندما يرحل لمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار.

وسيكون النجم ليونيل ميسي جاهزا لخوض المباراة بعدما تدرب طيلة الأيام الماضية رفقة اللاعبين كما بإمكان المدرب كيكي سيتين أن يعتمد على لويس سواريز بعد تعافيه من إصابة الغضروف وحصوله على التصريح الطبي لخوض المباريات.

والأمر ذاته مع المدافع صامويل أومتيتي الذي من المتوقع أن يغيب عن المباريات لإصابة عضلية، كما سيغيب المدافع كليمينت لينجليت بسبب الإيقاف.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بثماني وخمسين نقطة متقدما على ريال مدريد فيما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر متقدما بنقطتين عن مراكز الهبوط.

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