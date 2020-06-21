استئناف الدوري الإيطالي في تورينو وفيرونا

تقرير 218

احتضن ملعب أولمبيكو دي تورينو استئناف مباريات الدوري الإيطالي التي توقفت لأكثر من 100 يوم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد بدون حضور الجمهور المعتاد عندما استقبل تورينو ضيفه بارما .

وقصت رأسية نيكولاس نكولو القوية شريط أهداف استئناف المنافسات في الدقيقة الخامسة عشرة، فيما تنوعت محاولات بارما من أجل التدارك ومعادلة النتيجة بعديد الفرص إلا أن جوراي كوتشكا كان المفتاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وهي ما انتهت عليها المواجهة ليظل الفريقان متساويين في الرصيد بست وثلاثين نقطة.

أما في ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي فاستضاف هيلاس فيرونا ضيفه كالياري في صراع القسم الثاني من الجدول. وشهدت أول ربع ساعة من المباراة اقتناص صامويل دي كارميني أول أهداف المباراة بكرة رأسية قوية، واصل بعدها أصحاب الأرض الضغط، والعارضة وحارس كالياري كانا حاجزا لإضافة الهدف الثاني.

وبعدها بعشر دقائق عاد دي كارميني لتعزيز النتيجة بتصويبة قوية أكدت سيطرة فيرونا على المباراة بالطول والعرض وسط فرحة كبيرة، فيما حملت الدقيقة الخامسة والثلاثون طرد مهاجم فيرونا فابيو بوريني بعد عودة الحكم للفار، ليسجل جيوفاني سيميوني هدف تقليص الفارق لكالياري قبل انقضاء الشوط الأول بدقيقتين.

ولم يحمل الشوط الثاني أي رسائل للفريقين سوى طرد لوكا تشيغاريني من كالياري في الدقيقة الخامسة والسبعين. ليرفع هيلاس فيرونا رصيده إلى ثماني وثلاثين نقطة في المركز السابع فيما توقف كالياري عند اثنتين وثلاثين نقطة في المركز الثاني عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية