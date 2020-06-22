بعد أدائه المشرف.. منتخب الشباب يواصل تمريناته عبر الإنترنت

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة التي تنتظره فور عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتدرب اللاعبون الشباب يوميا كل في منطقته ويتابع الطاقم الفني والإداري للمنتخب هذه التدريبات عبر الإنترنت من خلال الفيديوهات التي ترصد التمرينات اليومية.

وكان المنتخب الوطني للشباب قد قدم أداء مشرفا في البطولة العربية التي احتضنتها السعودية في شهر فبراير الماضي حيث بلغ الدور الثاني للبطولة قبل أن يخرج أمام المغرب ويودع المسابقة لكنه نال استحسان ورضا الشارع الرياضي الليبي.

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