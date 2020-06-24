التحدي المصراتي يسعى للحفاظ عن لقبه القاري

يستعد فريق التحدي المصراتي لكرة القدم المصغرة للانطلاق في حملة الدفاع عن لقبه الأفريقي، وذلك عقب استئناف النشاط الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

بدوره قال الاتحاد الليبي للكرة المصغرة عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي صادق على قرار منح تنظيم دوري الأبطال لعام 2020 لنادي الاتحاد الرياضي بالحمامات التونسي.

وكان اتحاد جنوب أفريقيا طالب بتأجيل استضافة البطولة العام المقبل لكن الاتحاد الإفريقي قرر إقامتها في تونس، وسيمثل ليبيا في هذه البطولة التحدي المصراتي بصفته بطل النسخة الماضية وبطل الدوري الليبي، إلى جانب فريق نجوم صرمان كونه الفائز بكأس ليبيا 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية