ليفربول على بعد خطوة من حصد البريمرليغ

تقرير 218

حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بات أقرب من أي وقت مضى من ليفربول المتصدر الذي يحتاج لخمس نقاط فقط لضمان اللقب، والمواجهة في الأنفيلد أمام الضيف كريستال بالاس ستفتح الباب أمام فرحة حمراء ستسجل في التاريخ .

وأنتظر الظهير ألكسندر أرنولد ثلاث وعشرين دقيقة لافتتاح أهداف الريدز من ضربة حرة مباشرة سجلها بطريقة الكبار، بعدضها سيطر أبناء يورغن كلوب على الشوط الأول بكل تفاصيله إلى أن جاءت الدقيقة الرابعة والأربعين ليسجل محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة البرازيلي فابينيو المتقنة .

وفي الشوط الثاني أرسل فابينيو صاروخا موجها إلى شباك كريستال بالاس ليضيف الهدف الثالث، وبعدها صلاح أخذ دور الممر إلى السنغالي ساديو ماني وبسرعته المعتادة تمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والستين .

وجنى ليفربول بهذه النتيجة ثلاث نقاط قربته من حسم التتويج رسميا باللقب الغائب منذ ثلاثة عقود ليصبح على بعد خطوة واحدة من حلم التتويج منتظرا تعثر مانشستر سيتي في ملعب ستامفورد بريدج أمام تشيلسي وقبل رحيله الأسبوع المقبل إلى ملعب الاتحاد لملاقاة أبناء غوارديولا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية