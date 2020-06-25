إصابات جديدة بـ”كورونا” في دوري السلة الأمريكي

كشفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بأن ثلاثة لاعبين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت الرابطة في بيانها بأن ثنائي سكرامينتو كينجز جاباري باركر وأليكس لين إضافة إلى لاعب إنجيانا بيسرز مالكوم بروجدون سيدخلون للعزل الذاتي بعد الفحوصات التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وأشارت رابطة دوري السلة للمحترفين الأمريكي بأن اللاعبين الثلاثة من المتوقع تعافيهم قبل استئناف الموسم خلال الشهر المقبل حيث سيعود دوري السلة في الحادي والثلاثين من يوليو المقبل بعد التوقف منذ الحادي عشر من مارس الماضي واكتشاف العديد من الإصابات داخل الأندية.

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