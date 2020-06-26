بيتيس وإيبار يحققان فوزا بشق الأنفس في الليغا

تقرير 218

تغلب ريال بيتيس على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بينتو فيامارين في ختام الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني. وجاء هدف الفريق الأندلسي الوحيد عبر مدافعه مارك بارترا من رأسية في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وقاد هذا الفوز ريال بيتيس لرفع رصيد نقاطه إلى سبعة وثلاثين في المركز الثالث عشر محققا فوزه الأول منذ ثلاث مباريات ليبتعد بصورة كبيرة عن مراكز الهبوط فيما توقف إسبانيول عند أربع وعشرين نقطة في المركز الأخير.

وسقط فالنسيا خارج أرضه أمام إيبار بهدف دون مقابل والتي أقيمت على الملعب البلدي إبوروا. وسجل إيبار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة عشرة عبر لاعب وسط فالنسيا جيفري كوندوغبيا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع إيبار رصيده إلى اثنتين وثلاثين نقطة في المرتبة السابعة عشرة متقدما بست نقاط عن مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد خفافيش فالنسيا عند ست وأربعين نقطة متلقياً الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الليغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية