الاتحاد الليبي لكرة القدم يدرس إقامة دوري جديد لإنقاذ المشاركات الأفريقية

طرابلس 26 يونيو 2020 (وال)- يدرس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إمكانية إقامة الدوري المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع كوورة؛ فإن الاتحاد الليبي؛ يسعى لإقامة الدوري خلال شهر سبتمبر المقبل بنظام المجموعتين، لفرق المنطقتين الشرقية والغربية، بهدف تحديد ممثلي ليبيا في المسابقات الأفريقية.

وكانت المنافسات الكروية قد توقفت منذ موسمين، بسبب عدم الاستقرار الأمني، رغم مساعي الاتحاد الليبي لكرة القدم، خلال الفترة الماضية؛ لإطلاق مسابقة الدوري الممتاز في أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم بإعلان عدد من الأندية رفضها المشاركة.

والجدير بالذكر، إن لوائح الاتحاد الأفريقي “كاف” تُحرّم الدولة التي لا تقام فيها بطولة الدوري لموسمين، من المشاركة في المنافسات القارية، رغم تصريحات سابقة لعضو المكتب التنفيذي للكاف، إلا أن الاتحاد الليبي؛ طلب استثناء الأندية الليبية بسبب الظروف التي تشهدها البلاد. (وال- طرابلس) ر ت

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